VIDEO: 12.000 grl kot eno prepevalo o ljubezni in nekih drugih časih

V Stožicah so zadonele večne uspešnice Plavega orkestra. (Foto: Bruno Sedevčič)

Skupina Plavi Orkestar je poskrbela za pravi spektakel, ko je v do zadnjega kotička napolnjenih Stožicah zbrala 12.000 oboževalcev. Ti so z njihovimi skladbami podoživeli mladost in se znova v živo napolnili z energičnimi in nostalgičnimi hiti, ki jih spominjajo na neke druge čase.

Iz grl različnih generacij je zadonelo veliko že ponarodelih uspešnic, med njimi Goodbye teens, Suada, Kad ti ljubav ime prozove, Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži, kar dokazuje, da je Plavi Orkestar fenomen, ki je blizu tako starejšim kot mlajšim.

Ena najbolj znanih zasedb z območja nekdanje Jugoslavije se je s svojimi pesmimi iz žarišča Sarajeva razširila po celotnem Balkanu in Evropi in pustila neizbrisen pečat v ljudstvu, hkrati pa vplivala tudi na druge ustvarjalce.

12.000 ljudi je s "Plavci" obujalo spomine. (Foto: Bruno Sedevčič)

"Polno je, to je dober občutek, ko vidiš, da so združene vse generacije," je koncert komentiral glasbenik Vlado Kreslin, ki z njihovo glasbo ni ravno odraščal, je pa s skupino že sodeloval na odru.

"Tako je nostalgično … To nas prav nahrani z lepoto, ki je bila nekoč," pa je svoje vtise strnila Tanja Ribič, ki je dolgo čakala, da bo na odru lahko spet v živo videla nastopati karizmatičnega Sašo Lošića - Lošo.

Več utrinkov s koncerta si oglejte v videoposnetku, v torkovi oddaji Preverjeno pa ne zamudite prispevka o kultu njihove glasbe, ki se je začel prav Sarajevu. Ekipa Preverjeno je tam obiskala Sašo Lošića in raziskovala, kje in kako je nastajala glasba, zaradi katere so nekoč vreščale najstnice in pevec skoraj ni mogel po ulici, kakšno mesto je bilo Sarajevo nekoč, ko je, nepričakovano, dobilo celo zimsko olimpijado, in v nekem trenutku postalo center najboljšega, najbolj kreativnega, zabavnega in duhovitega – v filmu, gledališču in, seveda, v glasbi.