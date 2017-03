VIDEO: Andraž Hribar: Kmalu bo konec te zime

"Pesem posvečamo vsem tenisačem in tenisačicam, ker je že čas, da iz dvoran stopimo na svež zrak; vsem pomorščakom, ker nas morje vedno bolj vabi; vsem vrtičkarjem, ker vsi vemo, da je že skrajni čas, da se v spočito zemljo zasadijo prve lopate in nenazadnje vsem ljubimkam in ljubimcem, ker so puliji, plašči in bunde včasih izjemno nepraktični. Kmalu bo konec te zime ..." pravi glasbenik Andraž Hribar, ki je ravnokar posnel svojo novo pesem Kmalu bo konec te zime, pri pesmi pa je sodeloval tudi Simfonični orkester RTV Slovenija.



"Ob predstavitvi novo napisanih pesmi in koncepta aranžiranja je Simfonični orkester RTV Slovenija pristal na sodelovanje. Najbolj zanimiv je bil pristop k zvoku. Do sedaj smo v primeru "cross-over" sodelovanja, poznali kombinacijo pop oziroma rock skupine s pevcem in simfoničnega orkestra. Ta je bil običajno okrnjen, v manjši zasedbi, in je služil le kot "tepih" oz. podlaga pop oz. rock zasedbi. V našem primeru pa simfonični orkester prevzel svoj polni zvok, svojo pravo, izvirno vlogo. Zveni mogočno. Posnete pesmi zvenijo polno ter imajo skoraj filmski zvok."



Celotni projekt je trajal kar dve leti. "Projekt smo eno leto snovali, vmes sem pisal pesmi. Pri nekaj besedilih sta mi pomagala še Martin Lunder in Milan Hribar. Potem so se začela prva snemanja. Delo je bilo zahtevno in naporno, vendar izjemno zabavno in kreativno. Skupaj je trajalo dve leti. Studio je kar drhtel od pozitivne energije. Vsi smo se veselili nečesa novega. In dobra energija še kar traja."



Andražev novi album tako prinaša deset izbranih pesmi, in vsa so odigrana z velikim simfoničnim orkestrom. Besedila so skrivnostna, polna zanimivih zgodb in občutkom. Na koncu glasbenik še dodaja: "Srčno upam, da bodo pesmi lepo sprejete ter da jih bomo še dolgo skupaj prepevali na koncertih."