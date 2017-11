VIDEO: Ansambel Pr'Hostar z narodno prebudno vižo Ne dam

Dobro leto dni po zavzetju kinodvoran so kleni Gorenjci filmsko zgodbo in njeno sporočilnost pretopili še v glasbeni format. Če ste sprva pomislili, da gre za parodijo, boste dodobra presenečeni. Pesem, ki nosi udaren naslov Ne dam, je namreč čistokrvna narodno zabavna viža. Osnovana je na instrumentalnem delu iz zaključka filma, ki ga je Goran Hrvaćanin nadgradil z izrazito domoljubnim besedilom, prepojenim z močnim narodno prebudnim nabojem.

Lastnik žametnega glasu, ki nežno zaziblje ob zvoku harmonike, pa je vsestranski Niko Zagode, ki se je v spomin gledalcev vtisnil s svojo nepozabnega filmsko vlogo tolmača Tristana. Kot se za mojstre satire spodobi, je izid glasbenega prvenca pospremil tudi videospot, ki ga je, tako kot filmsko uspešnico, režiral Luka Marčetič.

V videospotu se poleg članov ansambla pojavita Jože Robežnik in Goran Hrvaćanin. (Foto: Izvajalec)

Satirična komedija Pr'Hostar, ki hudomušno predstavlja boj malega človeka proti pogoltni oblasti, je v hipu osvojila srca gledalcev. Domača senzacija je na svoji poti do prvega mesta najbolj gledanih celovečercev samostojne Slovenije podrla celo vrsto rekordov, pri čemer je kot za šalo pometla s prav vsemi lanskoletnimi spektakli tujih filmskih studiev.

In čeprav je bilo poglavitno vodilo ustvarjalcev, da občinstvu ponudijo dobro uro in pol filmske zabave, se je pod površjem skrivala tudi globlja sporočilnost. Ta je sedaj zaživela še v pesmi Ne dam, ki jo avtor melodije in besedila Goran Hrvaćanin označuje kot neke vrste podaljšek filma. "Lahko bi rekli, da gre za prebujanje narodne zavesti skozi vižo. Pesem smo takrat na hitro posneli, prvotno sem pel jaz, a moj glas ni bil kos tej nalogi. Tako je svoj vsestranski žametni glas posodil Niko Zagode in vse skupaj osmislil," je povedal Hrvaćanin.

(Foto: Izvajalec)

Pesem je skomponiral Drejc Pogačnik (ex-Hepa, SlonVolMizaKrampLopata, The Tide), kitaro, bas in frajtonarico sta v roke vzela brata Šter, s klarinetom pa požgečka sam Tadej Tomšič. S pomočjo pedantnosti Erika Margana in tehnike Primoža Velikonje so člani ansambla Pr'Hostar svoj glasbeni prvenec na trak ujeli v studiu BearTrack Recording v Kočevski reki.

