VIDEO: Avsenik išče novo dekle!

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Na voljo je služba v eni mednarodno najuspešnejših domačih skupin. Ansambel Saša Avsenika namreč ponuja novo delovno mesto, ki pa je rezervirano le za predstavnice nežnejšega spola.

Fantje, ki so v karieri na odru zamenjali že kar nekaj deklet, pravijo, da specifikacije delovnega mesta sicer niso najbolj običajne, saj služba ne poteka le od 8. do 16. ure. "A delo vsekakor ne bo monotono," obljublja Saša Avsenik. Delovno mesto pa ima tudi ogromno prednosti: od potovanj, druženja, priložnosti za zabavo in spoznavanja novih ljudi.

Več podrobnosti o priložnosti in kakšna dekleta bodo imela prednost pri izboru, pa si oglejte v videu, kjer boste izvedele tudi, kje in kako bodo zbirali prijave.