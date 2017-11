VIDEO: Avtomobili čakajo na sneg z novim singlom: Vrni me!

Pred malo več kot enim letom so Avtomobili izdali ploščo Daleč. Nekaj skladb se je po radijskih postajah že zavrtelo, tukaj pa je še čisto sveža Vrni me. Fantje so čakali nekoliko hladnejše dni za predstavitev, saj se skladba začne z verzom "zima je prišla v mesto". Sicer pa skladba ne govori o vremenu, ampak o "zimi", v katero lahko zaide naše življenje. Nenadoma in ne da bi hoteli, se znajdemo v razmerah, ki so nam tuje, in se svet, ki ga poznamo, podira. Takrat zahrepenimo po tistem, kar nam je spolzelo iz rok, a vidimo, da drugi to še vedno imajo.

Novi album so Avtomobili predstavili lansko jesen na koncertu v Kinu Šiška in povsem navdušili zavzeto občinstvo. Fantje, ki glasbeno delujejo že 35 let, so znova dokazali, da jim navdiha ne bo zmanjkalo. To se odraža tudi v novem albumu Daleč in Avtomobili menijo, da gre za eno njihovih najbolj zrelih plošč, na kateri je čutiti organsko povezanost izvedbe, muziciranje pa je vedno podrejeno skladbi in njeni vsebini.