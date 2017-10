VIDEO: Balkanski superzvezdnik Zdravko Čolić predstavlja novo pesem

Zdravko Čolić v pesmi Šljive su rodile, ki hkrati najavlja njegov 15. studijski album, prvič sodeluje z Dejanom Petrovićem ki se pojavlja v dveh vlogah, kot gost s svojim Orkestrom in kot koaranžer. Tekst in glasbo je naredil Zlatan Fazlić, aranžma Nikša Bratoš in Dejan Petrović, režijo spota pa je Čolić ponovno zaupal Aleksandru Kerekešu Kekyju.

''Producent Nikša je med snemanjem demo posnetka rekel, da bi pesem dobro zvenela s trubači, kar je meni bil takoj signal za Dekija, najboljšega trubača na naših prostorih, ki ima svetovni bend. Zamislil si je harmonije, ki so meni rock'n'roll. Refren je vrhunski," je izjavil Čolić.

Režiser Keky, Zdravko Čolić in ekipa, ki je štela preko 50 ljudi, po končanem tridnevnem snemanju niso skrivali navdušenja nad ambientom, v katerem so bivali. Brez posebne dramaturgije je snemanje spota potekalo na vojvodinski domačiji, kjer živi 20 deklet. Drevo na katerem rastejo jabolka, hruške, kutine,vzcveti in rodi bogastvo sliv. Takrat se rodi tudi sreča, vse oživi in dekleta se z veseljem posvečajo domačim opravilom.

''Temu se reče snemanje! Gre za čisti hedonizem za vse nas ... užitek, ki se ga bomo spominjali še zelo dolgo časa. Želja je bila, da starejše generacije spomnimo, mlajše pa spoznamo s slikami časov, ki so obeležili naše otroštvo. Da prikažemo romantiko življenja naših starih mam. Nismo se ograjevali z geografskim podnebjem, želeli smo, da vse izgleda internacionalno. Ravno zaradi tega smo kostume poiskali direktno na münchenskem Oktoberfestu, rekvizite iz muzeja, avtomobil iz Amerike. Samo dekleta so naša“, je povedal režiser Keky.