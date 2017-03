VIDEO: BANG! ali kritika Trumpa, kot jo vidi Snoop Dogg

V novem videospotu za pesem BADBADNOTGOOD v katerem sodelujejo Snoop Dogg, Lavender in Kaytranada se vse dogaja v deželi klovnov, kar očitno parodira trenutno stanje v ZDA. V njem glavno vlogo družinskega očeta igra igralec Michael Rapaport, ki je žrtev policijskega nasilja, ki ga ustreli policaj, ena od prič, pa zadevo posname in jo naloži na ClownTube.



Snoop Dogg v pesmi napade policijsko brutalnost, sicer pa je bil videospot navdahnjen z incidentom, ko je ameriška policija lanskega julija ubila Philanda Castila.



Več kot očitna pa je tudi kritika Donalda Trumpa. "Prepoved vstopa muslimanom, njegova zmaga na volitvah, možnost da policija ubija ljudi in se nič ne zgodi, ljudi zapirajo za 20, 30 let, belci pa služijo na ta način, pridejo na položaje in vlečejo milijarde. Precej klovnovskih zadeva se dogaja, a želeli smo se osredotočiti na policiji, predsednika in življenje na splošno," je za revijo Billboard povedal Snoop.



Oglejte si videospot!