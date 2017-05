VIDEO: Beth Ditto sredi junija z debitantskim albumom Fake Sugar

Gossip je že leta 2010 v Križankah pokazala, da je vrhunska pevka. Zdaj bomo končno dočakali njen debitantski samostojni album. (Foto: Miro Majcen)

Ameriški indie trio Gossip je na mednarodno glasbeno sceno udaril konec prejšnjega tisčletja, saj je deloval med leti 1999 in 2016. Širšo prepoznavnost so doživeli z albumom Standing in the Way of Control (2006), udarno himno za pravice istospolno usmerjenih. Sledila sta albuma Music for Men (2009) in A Joyful Noise, ki so ga izdali leta 2012. Ko so se lani dokončno razšli, je pevka Beth Ditto napovedala, da se bo posvetila samostojni karieri in pa svoji liniji oblačil.

Beth, ki je z Gossip pri nas gostovala junija leta 2010, je že leta 2011 že izdala samostojno malo ploščo, album Fake Sugar pa bo njena prva velika plošča, na kateri bo 12 skladb. Glasbenica je pred časom v pogovoru za BBC Radio 1 povedala, da je v minulih dveh letih napisala okoli 80 skladb, pri novem albumu pa ji je najbolj pomagala tekstopiska in producentka Jennifer Decilveo. "Predstavljala je koleščke na mojih rolerjih. Cele dneve sva debatirali in to sem oboževala," je dejala.

Poleg skladbe Fire bo plošča med drugim vključevala pesem Go Baby Go, s katero se je Dittova poklonila lani preminulemu članu priznanega ameriškega dua Suicide. Na eno od besedil pa je vplivala tudi pevkina poroka z dolgoletno partnerico Kristin Ogata leta 2013. "To je odraslost, draga. Boriš se za polno izenačitev istospolnih porok, zdaj pa moraš to živeti," so besede, ki jih ji je posvetila.

Glasbenica je leta 2012 v sodelovanju z Michelle Tea izdala tudi knjigo spominov Coal to Diamonds: A Memoir.

Oglejte si videospot za pesem Fire!