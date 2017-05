VIDEO: Bieber v Indiji nastopil pred 45 tisoč oboževalci

Ameriški pevec Justin Bieber je nastopil na zgodovinskem koncertu v Indiji, in sicer na stadionu D.Y. Patil v Mumbaju, kjer so občinstvo pred njegovim dveurnim nastopom ogrevali didžeji Sartek, Zaeden in Alan Walker, večer pa je vodila igralka in manekenka Elarica Johnson.



23-letnik je koncert začel s pesmijo Where Are U Now, nato pa zapel uspešnice kot so Boyfriend, Love Yourself, As Long As You Love Me, Baby in Purpose, za konec pa še megahit Sorry. Prava norišnica pa je nastala, ko je skupino indijskih otrok povabil, da so lahko zaplesali z njim na odru.



Med udeleženci je bila tudi bollywoodska smetana, saj so bili prisotni tudi Arjun Rampal, Raveena Tandon, Kiku Sharda, Alia Bhatt, Sridevi, Maliaka Arora, filmar Ayan Mukerji, Dia Mirza in Sonali Bendre. Številni pa so fotografije delili na družbenih omrežjih.



Justin si je ob tridnevnem obisku Indije sicer precej privoščil, poskusil njihovo kuhinjo od vrhunskih kuharskih šefov in si ogledal nekaj znamenitosti. Utrinke z njegovega koncerta v Mumbaju si oglejte v posnetku!