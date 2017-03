VIDEO: Bilbi predstavlja Šibke točke

Pevka Bilbi, ki je zaslovela s skladbo Hvala za vijolice, se pripravlja na izdajo novega albuma. Pred samim izidom pa je poslušalcem že ponudila pesem in videospot Singl song.



Na prvi torek v aprilu pa uradno izide njen tretji studijski album. Novi album, ki nosi naslov Šibke točke, ponuja trinajst novih skladb, v katerih Bilbi raziskuje pluse in minuse človeške narave, njeno ranljivost in njeno trdoživost. Po pripovednih Drobnih slikah in čustveni, hrepenenja polni Toskani tako sledijo razburkane Šibke točke. Pesmi odlikuje tipična melodika in lirika ustvarjalnega tandema Stermecki, nekaj besedil je ponovno prispeval pesnik in dramatik, Rok Vilčnik. Kot producent se podpisuje Peter Dekleva, skupaj z njim pa je pri zvočni obdelavi sodeloval tudi Drago Popovič.



Bilbi je o novem albumu dejala: "Tema Šibke točke je ponudila široko platformo za raziskovanje znotraj sebe in sveta v katerem živimo. Direktne, iskrene izpovedi brez ovinkov so vedno redkejše in prav te so mi pri ustvarjanju predstavljale poseben izziv."