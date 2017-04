VIDEO: Bassless predstavili ognjevit videospot za priredbo uspešnice skupine OneRepublic

Bassless, peterica, ki izvaja vrhunske a cappella priredbe pesmi široke palete žanrov (pop, rock, disco, dance, funk, jazz, blues) ter lastno avtorsko glasbo in je nastopila v četrti polfinalni oddaji Slovenija ima talent, predstavlja novo priredbo in spot zanjo. Tokrat so na svoj zanimiv in profesionalen način priredili uspešnico Love Runs Out, ki jo v originalu izvaja skupina OneRepublic.

Skupina je večino obilice dela, ki ga tak projekt zahteva, tudi tokrat opravila sama. Videospot so snemali kar 16 ur in to na 0 stopinjah Celzija v neogrevanem Železarskem muzeju na Ravnah na Koroškem. Topel sprejem zaposlenih, čaj in industrijski kalorifer so poskrbeli, da so naporno snemanje lažje prestali. Pa tudi etanol, ki ga je ekipa zavoljo posebnih ognjenih učinkov v celem dnevu zakurila dovolj za celo kurilno sezono.

Poleg petih članov skupine v videu nastopa tudi zelo nadarjena mlada pevka in plesalka Angelika Kos. "Angeliko smo našli preko plesnega kluba Novo Mesto, priporočila jo je njena učiteljica in vlogo je odigrala res odlično! V zgodbi, ki sem si jo zamislila, je mala solistka Karin, ki se zateče v zavetje stare tovarne, se preda svoji domišljiji in si skozi pesem predstavlja, kako kot odrasla nastopa z rokersko a cappella skupino. Sanje vsake deklice, kajne?" je povedala članica Nastja.

Njihov prejšnji videospot za skladbo Stuck je požel ogromno uspeha. Prejel je nominacijo za mednarodno nagrado CARA (ekvivalent nagrade Grammy v a cappella svetu) ter 2. nagrado AVA (A cappella Video Awards).