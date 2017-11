VIDEO: Bohem: Brez Ljubljane ne gre, pa če nam je to všeč ali ne

Skupina Bohem predstavlja spot za novo pesem V Ljubljani. "Seveda je Ljubljana pomembno mesto. Kot naša prestolnica in kot mesto, kjer se odprejo vse priložnosti. Ker smo iz različnih koncev Slovenije, je Ljubljana nekakšen center naših poti. Ko se peljemo na koncert v kraje, kjer največkrat koncertiramo, moramo mimo Ljubljane. Tam imajo službe kar trije iz naše skupine," pravijo fantje in v smehu dodajo: "Tudi, če gremo na dopust na morje, moramo mimo Ljubljane."

Skupina Bohem ne tolerira nasilja do žensk. (Foto: Videomantik)

Torej, več kot očitno, brez Ljubljane ne gre. A kljub temu, vsaj po dogajanju v videospotu sodeč, tam ni vedno vse najlepše. Kje se je zalomilo skupini Bohem?

"V videospotu pride do množičnega pretepa, ki se začne zaradi nasilja do žensk. Ker tega kot skupina in kot posamezniki ne toleriramo, smo hoteli opozoriti in odpreti oči vsem, ki tega še vedno ne opazijo. Nasilje se dogaja, pri nas in povsod po svetu. Žal je včasih že nedolžen ples dovolj, da nekdo prestopi mejo. To smo prikazali tudi v videospotu - dekle, ki je željno zabave, dobi pa vse prej kot to."

In kaj o pesmi pravi Matic Jere, pevec skupine in avtor pesmi? "Lahko, da pesem sploh ne govori o Ljubljani. Lahko, da govori o obljubljeni deželi, ki je ponavadi ne najdemo. Lahko da je Ljubljana oseba, oziroma nje prispodoba. V vsakem primeru so pa tam vsi znani," je dejal.