VIDEO: Bordo v trenutku navdiha s Tino osamljena in bosa

Bordo sta doslej posnela skladbi Odplešiva in Predaleč za nas. Pred nami je tretja Osamljen in bos, obstaja tematska povezava ali nizata vsako zgodbo posebej?



Trenutno ni nekega v naprej zastavljenega koncepta, vsaka pesem je poglavje zase in vsaka ima tudi svoj zvok, sporočilnost in je trenutek nekega navdiha.



Glasbeno sta tokrat precej bolj minimalistična, ambientalna, kot da bi vmes poslušala precej glasbe Massive Attack ali Trickyja. Je bila po tej plati bolj prispevek producenta Petra Penka ali vajin?



Pesem je že sama narekovala v katero smer naj bi šla tako produkcijsko kot zvokovno. Je pa res, da smo naredili kar nekaj verzij, dokler se ni pojavila zadnja, ki gre bolj v smer Massive Attack, čeprav se mi zdi, da je to zgolj groba primerjava. Produkcijsko smo sodelovali vsi skupaj, seveda pod taktirko producenta Penka, ki je odlično sproduciral pesem. Pesem je bila ravno zaradi minimalizma težja od prejšnjih dveh, saj je bil to prvi tovrstni poskus, kam lahko Bordo glasba zapluje.





Štular v četrti vizualizaciji za pesem Osamljen in bos. (Foto: Izvajalec)

S Tino Marinšel sta že pela od Carry On, pa na nekaj koncertih. Odkar ni več v Tabu, je precej v ozadju, kaj pravzaprav počne, sta jo spodbudila, da bo končno obelodanila še kaj svojega?



Hmmm, bolj vprašanje za Tino in karkoli bi izdal, bi vzel košček njenega, a zagotovo še ni rekla zadnje. Upam, da Tino kmalu slišimo v njenih solističnih podvigih.





Duet ima neko kvaliteto, ki se kaže med vrsticami in jo lahko slišimo z vsakim verzom posebej. Se ti zdi, da gre pri teh rečeh zgolj za to, kakšen glas ima nekdo, ali tudi za to, kako se z nekom ujameš, kakšna osebnost je za tem glasom ...?



Vse se začne s prvim stiskom roke, pogledom, energijo ... Vsekakor je zelo pomembno, s kom delaš in kaj delaš. Zaupanje in spoštovanje sta prva dva od mnogih elementov za dobro sodelovanje. S Tino se poznava že dlje časa in vedno prinese eno samo sonce v prostor, kar se na koncu pozna tudi na izdelku.



Kaj najdeš v sebi, kam te odnese, ki si sam s sabo, si zgolj "osamljen in bos", kako se oblečeš v odtenke osamljenosti, kaj najdeš?



To je tisto, kar se skriva v vsakemu od nas in je samo njegovo. Osamljenost oziroma čas, ko si sam s seboj je trenutek, ko si najbližje sebi, brez maske, tisti pravi jaz oziroma kraljestvo, kjer se skriva bistvo vsakega posameznika. Je nekaj, kar nam ne more vzeti nihče in je z namenom skrito globoko v nas.



Posnela sta kar štiri videospote in koncept zastavila tako, da sta slepim ljudem predvajala pesem in posnela njihove reakcije – kaj sta ugotovila?



Hotel sem videti to, kar kot avtor ne morem. Prve občutke, reakcije, obrazno mimiko pri prvem poslušanju pesmi. Pri slepih ljudeh je toliko bolj iskreno, saj za njihov obraz kamera ne obstaja. Različni ljudje, različni glasbeni okusi so pokazali ravno nasprotno. Nekdo, ki mu je blizu npr. narodno zabavna glasba, se je na pesem odzval veliko bolj naravno, pokazal v določenih trenutkih obraz, ki je bil bolj iskren. Vsak od njih je imel samo en poskus, brez navodil in res je bilo vse prepuščeno naključju.



Kako slepi ljudje slišijo glasbo, kaj jim je glasba sposobna naslikati, kako je pravzaprav to moč pokazati, kaj se lahko od njih naučimo?



Na to vprašanje nimam odgovora, ne poznam dovolj dobro njihovega sveta. Sigurno pa lahko izhajam iz tega, da pri nas videz lahko vara, medtem ko je pri njih zvok verjetno bogatejši, je medij skozi katerega dobijo edino sliko o človeku poleg dotika.

Laični opis bi bil, da ste zvizualizirali tako, da menjate barve mavrice, stroboskopsko luč itd. Ti ljudje jih seveda niso videli, vidimo jih mi, hkrati pa nekako rezonirajo, se odzivajo na zvok ...



Barve smo dodali za gledalce, da poudarimo ritem, sporočilnost in vizualiziramo glasbo skozi barve. Po drugi strani se v barvah doda kanček teatralnosti, ampak vse z namenom, da je privlačnejše za gledalca.



V četrtem videospotu človeka prešine ... kje je Tina, kako, zakaj je ni, je preprosto preveč sramežljiva za v tak videospot?



Koncept je bil zastavljen, da posnamemo en spot, enega človeka. A ker je bilo za nas to nekaj popolnoma neznanega, saj nismo vedeli kako se bodo odzvali, smo jih posneli nekaj več. Na koncu smo se odločili objaviti več videospotov za isto pesem, in moja prisotnost je bila zgolj naključje, posneto kot generalka. Ravno to, da Tina ni prisotna v spotu, odpira v pesmi novo vprašanje. Kaj, če je njen glas le v moji domišljiji, oziroma kot prisluh osamljenega človeka?