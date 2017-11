VIDEO: Čuki odšli na piščančjo farmo

Skupina Čuki je posnela posebno, farmsko obarvano pesem Ko ko ko, ki govori o radovednem piščančku. Kakšen je razplet te pesmi si lahko ogledate v novem videospotu, ki so ga Čuki posneli v Arboretumu in Kamniku na prekrasen jesenski dan. Jernej, Matjaž, Miha in Jože so se preoblekli v prave kmetovalce, si nataknili piščančje rumene škornje, vzeli v roko grablje in inštrumente in zabava se je lahko začela. Kdaj so Jožetu, avtorju največjih otroških hitov pri nas v zadnjih desetletjih zrasli tako košati brki, ni jasno, kot tudi ne ali je moder starinski traktor res last Mihovega starega očeta iz daljnega Vuhreda. Vsekakor ljubiteljem narave, kot so Čuki, vloga veselih kmetovalcem zelo pristaja, saj so prav vsi tudi v resnici že večkrat poprijeli za tovrstno delo.

V spotu nastopa tudi brat bivšega člana Vinka Janez, ki je tokrat oblečen v dobro rejenega petelina. Zakaj 'tokrat'? Ker Janez nastopa v najrazličnejših vloga v Čukovih spotih že vsaj v 15 različnih vlogah. Pa še ena zanimivost; simpatičnega piščeta, ki raziskuje svet, je odigral pet letni sin člana Mambo Kingsov Filip Bartol. Katera igralka je bila zaskrbljena kokoška, pa nam Čuki za enkrat še ne izdajo. Se vam kaj svita, katera bi lahko bila?