VIDEO: Jesensko vreme je 'Vreme za lubezen'

Skupina Hamo & Tribute 2 Love ima za seboj že tri studijske albume – Dve (2013), Pol (2015) in letošnji 3p, letos pa so nanizali presežek za presežkom. Leto so začeli v velikem slogu s februarskim razprodanim koncertom v Kinu Šiška, kjer je butična naklada vinilnega 3p pošla hitreje kot vroče žemljice. Spomladi so poslušalcem namenili novi single Zabluzu in ga pospremili s svežim kuharsko obarvanim videospotom, poleti pa so se okitili z nagrado Zlata piščal za Izvajalca leta. Album 3p žanje številne pohvale kritikov, ki ga izpostavljajo kot enega najbolj iskrenih glasbenih izdelkov zadnjih let.

In zagona jim ne zmanjka - napovedujejo še več pesmi in še bolj "zalubleno" atmosfero.

Hamo & Tribute 2 Love so februarja predstavili vinilno različico albuma 3p, ki je požela fantastične kritike, zdaj pa je po mnenju apostolov lubezni čas, da jo zgostijo še na cedejko. (Foto: Agencija GIG)

S poletnih gostovanj na velikih festivalskih odrih in turneje 3p se fantje vračajo na radijske valove z novim singlom Vreme za lubezen. Nežna pesem, ki jo z značilnim raskavim vokalom odpoje Matevž Šalehar - Hamo, uglasbi težko ljubljansko meglo in deževne kaplje, ki jih prenese v mokro mistiko ljubezenskega poligona. Mračni in deževni jesenski dnevi so namenjeni hrepenenju, bluesovski lubezni in preživljanju časa v toplem ljubezenskem gnezdu.

Za pesem so naredili tudi poseben zasanjan spot, oglejte si ga!