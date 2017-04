VIDEO: DMP iznašli Čip (za moj utrip)

Dolenjska zasedba DMP že nekaj časa pripravlja nov album. Skladbi Pleši z mano in Na polju zlomljenih besed so posneli v Ljubljani, proti koncu lanskega leta, pa so se odpravili med domačne dolenjske griče in šentjernejske ravnice ob reki Krki in posneli še tri pesmi, med njimi tudi Čip (za moj utrip. Ta nadaljuje prepoznavno čustveno estetiko skupine in nadgrajuje zgodbo skladb kot sta Ti si vse in Nebo nad Berlinom.





Skupina DMP (Društvo mrtvih pesnikov) predstavlja novo pesem in selfi videospot Čip (za moj utrip). (Foto: Jani Ugrin)

"Čip je kar nekaj let ležal na varnem v predalu, preden smo na vajah skozenj vsi skupaj spustili elektriko. Zdaj je dobil svojo dokončno podobo, naredil prve korake in poletel. Tekst je ljubezenska metafora, v kateri sorodna duša stopi v moje telo in gleda svet skozi moje oči. Če bi bilo mogoče, bi to z veseljem preizkusil v praksi," je delček zgodbe o genezi skladbe razgrnil avtor, pevec in kitarist skupine Alan Vitezič.



Pod svežo, sodobno zvočno podobo se je kot producent podpisal kitarist Peter Dekleva, ki je poskrbel tudi za miks, masteriranje skladbe pa so zaupali legendarni londonski snemalni hiši Abbey Road Studios in mojstru Geoffu Pescheu, ki je sodeloval tudi z izvajalci kot so Coldplay, Ed Sheeran, Rudimental, Gorillaz, Kylie Minogue, Lily Allen itd.



V ustvarjalnem procesu so sodelovali tudi preostali člani skupine, Boštjan Artiček na klaviaturah, basist Tomaž Koncilija in Marko Zajc na bobnih. Da pa skrbijo tudi za medgeneracijsko sodelovanje, velja omeniti, da je v zadnjih refrenih skladbe na spremljevalnem vokalu zapela Alanova hčerka Tia, kar nadaljuje tradicijo, saj sta s skupino že sodelovala Tomaževa hčerka Ema in sin Martin.



DMP so posneli tudi zanimiv selfi videospot, ki je nekakšen videozapis s studijske seanse snemanja skladbe. Oglejte si ga!