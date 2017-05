VIDEO: Dubioza kolektiv s Himno generacije

"Po dolgih letih obtoževanja, brez karkršnekoli osnove, da predstavljamo 'legitimen glas izgubljene generacije', smo se odločili izkoristiti to kvalifikacijo za zanimivo glasbeno zgodbo na to temo. Pri nas je ta zelo priljubljena športna aktivnost, izpiljena do popolnosti, saj je v naši regiji kar nekaj svetovnih prvakov v super težki kategoriji. Skrbimo glede vsega, neselektivno, neprestano in ob tem ne diskriminiramo teme po pomembnosti in vpivu na osebno življenje. Vse nas skrbi – od ogroženosti južnoameriških prerijskih oposumov do možne jedrske vojne na korejskem polotoku, od izvolitve Trupma do občinskega izbora pevskih talentov. Če so lahko nekatere manjše človeške odvisnosti, kot so ljubezen do žensk ali do alkohola, prisotne v številnih skladbah, potem si tudi ljubezen do skrbi zasluži vsaj eno," sporočajo člani zasedbe Dubioza kolektiv.

Dubioza Kolektiv predstavljajo videospot za pesem Himna generacije, ki je po njihovem "legitimen glas izgubljene generacije". (Foto: Miro Majcen)

Videospot za skladbo Himna generacije so posneli v Sarajevu, v njem pa je sodelovalo več kot 400 statistov, ki so se odzvali povabilu preko družabnih omrežij. To je bilo eno bolj množičnih snemanj v Sarajevu in njegovi okolici, vse od epskih prizorov filma Valter brani Sarajevo.

Za potrebe snemanja so morali zapreti tudi glavno cesto, kar je seveda povzročalo dodatne skrbi voznikom v avtomobilih. Zasedbo 10. avgusta lahko ujamete na koncertu v Kopru, 24. avgusta bodo koncertirali v italijanskem Pordenoneju, 17. novembra pa jih čaka Dom sportova v Zagrebu.

Oglejte si videospot!