VIDEO: Dubioza Kolektiv tokrat s pokojno hrvaško glasbeno legendo Dinom Dvornikom

Po singlu Himna generacije, ki je z dosegom upravičila naziv "himna", Dubioza koletiv predstavlja nov singl in spot. Skupina velikokrat z glasbo, besedili in tudi videi preseneča, provocira ali zabava, tokrat pa je nova pesem zaradi sodelovanja z drugim glasbenikom nekaj zelo nepričakovanega. Singl Treba mi zraka je skupina namreč ustvarila s pokojno hrvaško glasbeno legendo Dinom Dvornikom.

Ideja o sodelovanju je prišla na plan že pred leti v Dubrovniku, ko se je skupina srečala z dolgoletnim prijateljem, Harisom Čustovićem, vsestranskim glasbenikom. Haris je pesem že snemal z Dvornikom, ki pa jo na žalost ni uspel dokončati, zato je padla ideja, da se pesem dokonča na malce drugačen način. Skupina je pesem producirala skupaj s Harisom in ji tako umestila drugačen zvok od njihove prepoznavne produkcije, čeprav je še vedno ostala nota Dubiozinega stila.

Fantje iz skupine ne skrivajo navdušenja in radovednosti, kakšna bo reakcija ljudi na slišano, ob njenem izidu pa so povedali s kakšnimi izzivi so se srečevali ob njenem ustvarjanju: "Samo sodelovanje je bilo velik izziv zaradi drugačnega zvoka. Potrudili smo se, da je pesem ohranila duh časa, v katerem je bila ustvarjena davnega leta 2003, ampak, da se sliši kot nekaj, kar je bilo spisano prav danes. Najbolj žalostno pri vsem tem pa je, da je tematika pesmi, ki je nastala pred 15 leti, tudi danes zelo aktualna."

Fantje so na novo pesem neizmerno ponosni: "Glasba Dina Dvornika je imela moč priti do ljudi, čeprav te zvrsti sploh niso poslušali. Bil je velik glasbenik, nenadomestljiv s popolno odprtim pristopom in s tem je očaral poslušalce. Nisem njegov največji oboževalec, poznam nekaj njegovih pesmi, ki so se predvajale v radijskem etru vse do leta 1996, ko sem vstopil v sarajevski Metalac na njegov koncert, ki ga je Dino odpel z japankami na nogah. Takšnega banda, takšnega šova do takrat še nisem videl. Počutimo se izpopolnjeno, da smo tako dobro pesem vzeli iz predala pozabljenih besedil in se na ta način tudi poklonili Dinu Dvorniku."

Sicer smo vajeni, da skupina Dubioza Kolektiv preseneča, a tokrat so šli še dlje - s čudovitim poklonom hrvaški glasbeni legendi Dinu Dvorniku. (Foto: Goran Lizdek)

Videospot je režirala Marcella Zanki, ki z zgodbo spremlja lik "izgubljene generacije", ki še vedno živi s starši, ima težavno zvezo, večino časa pa zapravi za zabave, na katerih se druži s podobno mislečimi ljudmi. Cilj je bil prikazati mesto po vojni, vendar z znanim vzdušjem čudovitega Splita, ter z zvokom Dvornika in Dubioze.

"Dino Dvornik je zaznamoval moje odraščanje v Splitu, bil je drugačen, motiviral je ljudi z glasbo in idejami, bil je vedno tu nekje in del vseh nas. Ta nepričakovani duet sem vizualizirala kot izkaz časti njemu na indirekten način. Poskušala sem prikazati tradicije, v katere so ljudje vkovani, ki so velikokrat bolj frustracije našega malega konservativnega mesta, iz katerega odhajajo številni intelektualci, med katerimi ni malo takšnih, ki zaradi pritiska življenja, stanja v državi in pozabljanja na svoje sanje, vstopajo v svet prepovedanih substanc in bežijo na ulico. To je zgodba kateregakoli mesta na Balkanu po vojni, razlika je morda le v tem, da je Split obkrožen s soncem in čudovito naravo, kar naredi popolno kontrast sivini oziroma celotni depresivni zgodbi," je povedala režiserka.

Treba mi zraka je že drugi singl s prihajajočega studijskega albuma, ki bo izšel konec oktobra.