VIDEO: Duo 2Cellos z 'Golico' dvignili občinstvo na noge

Violončelista Stjepan Hauser in Luka Šulić sta za večtisočglavo množico poslušalcev pripravila pravi spektakel, ki je poleg svetlobnih vključeval tudi ognjene in dimne učinke.

Koncert sta uvedla z melodijo iz drame Ognjene kočije, ki je ena od 14 skladb na njunem novem albumu Score. Prvi del koncerta, namenjen skladbam z albuma, je bil mirnejši. Vrhunec je bila skladba Now We Are Free iz filma Gladiator, sklenila pa sta ga z melodijo iz Igre prestolov.

Drugi del koncerta je bil bolj divji. 2Cellos sta postregla s številnimi znanimi skladbami iz njunega repertoarja, med njimi z Jacksonovo Smooth Criminal in Aviciijevo uspešnico Wake Me Up.

Takole pa je zvenela 'Golica'.