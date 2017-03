VIDEO: Dvojna priredba iz dveh različnih glasbenih svetov

Maje Založnik je s svojim glasom osvojila srca poslušalcev tako v Sloveniji, kot v tujini. Preizkusila se je v različnih glasbenih šovih (Popstar, Bodi idol, Supernova, Misija Evrovizija, Slovenija ima talent, X Factor ...), med zadnje, vidnejše uspehe, pa šteje tudi nastop v talent šovu The Voice of Germany, kjer s priredbami, kot so You're Nobody 'Til Somebody Loves You, Maps ter I Just Want To Make Love To You, poslušalca ni pustila ravnodušnega.



Havajčan Duncan Kamakana pa je leta 2013 tekmoval v šovu The Voice of USA, le pred nekaj tedni pa se je, skupaj z našo pevko Katayo, boril za zmago na izboru predstavnika za pesem Evrovizije. Na istem odru pa je stala tudi Založnikova v vlogi spremljevalne vokalistke.



"In tukaj se je pojavila najina ideja o skupnem projektu," pravi pevka, ki sedaj premierno, skupaj z Duncanom, predstavlja dvojno priredbo dveh močnih uspešnic v zadnjem času, Stay With Me, Sama Smitha ter Million Reasons pevke Lady Gage.



"Ko je bil Duncan v Sloveniji, sva med pripravami za nastop s Katayo prišla na idejo, da posnameva priredbo. Tudi on je bil del šova The Voice v Združenih državah, kot sem bila jaz v Nemčiji. To naju je še bolj zbližalo, tako sva se dogovorila, da nekaj posnameva, seveda s pomočjo producenta Tima Žibrata, ki je skupaj z Duncanom, naredil celoten aranžma pesmi. Vesela sem, da smo, poleg skladbe Stay With Me, vpletli še pesem Million Reasons Lady Gage, ki mi je v zadnjem času izredno ljuba," je še dodala Maja.