VIDEO: Fantje uživajo v 'dobrem starem Piranu'

Skupina Zvita Feltna je lani izdala svoj prvi album, do danes pa so fantje odigrali že blizu 400 koncertov. Pesmi za drugi album imajo že pripravljene, ampak kot pravijo sami - v zadnjem letu so postali tako zelo vroča roba na koncertih, da si morajo včasih dobesedno izborit čas za snemanje novih pesmi.

Skladba V dobrem starem Piranu je prava poletna skladba, govori o prijateljstvu, o tem, kako se z lepimi stvarmi lahko hitro obrne ploščo in pozabi kakšno slabo stvar, če le imamo ob sebi prave ljudi. Zgodba je postavljena v čudovit Piran, ki pa v skladbi v prispodobi predstavlja celotno Primorsko in še več – poletje in mladost.

''Je ena tistih skladb, s katero Primorci zaigramo na svoje note in na dušo cele Primorske. Gre za skladbo, ki je zelo enostavna, po drugi strani pa ima globok pomen in poudarja vrednote, ki dajejo smisel življenju. Verjamem, da se bodo v skladbi našli vsi, ki imajo radi našo deželo in ki radi spočijejo dušo ob naši prelepi obali,'' je povedal Blaž Gec (vokal, harmonika).

Pod skladbo se podpisuje priznani avtorski tandem, ki je nazadnje slavil na Slovenski popevki: Rok Lunaček je spisal besedilo, pod glasbo pa se podpisujeta Rok Lunaček in Blaž Hribar, ki je tudi poskrbel za produkcijo.

''Zvita Feltna so zagnani in polni entuziazma, takšen kot bi moral bit vsak človek pri teh letih. Zelo me spomnijo name in moje glasbene začetke. Ne glede na to, da prihajamo iz različnih glasbenih voda, se ne da pobegniti njihovi nalezljivi pozitivni energiji,'' je povedal Lunaček.

''Pesem smo posneli dobesedno v eni uri. Nismo komplicirali. Fantje so tako zelo iskreni, da je bilo treba ujet ta moment v pesmi. Užitek je bilo delati s takšno ekipo mladih, ki pa hkrati zelo dobro vedo, kaj si želijo,'' pa je dodal Hribar.

Skupina Zvita feltna bo letos obeležila že 11 leto obstoja, čeprav so fantje v povprečju stari šele rosnih 24 let. (Foto: Menart Records)

Skupaj z avtorjema skladbe so dolgo tuhtali, kdo bi bil najprimernejši za snemanje videospota. Nazadnje so ugotovili, da so imeli pravega človeka ves čas pred nosom - Nik Čebulec je namreč v video produkciji kljub svoji mladosti že zelo priznan (sodeloval je z Modrijani, Janom Plestenjakom, ipd.), fantje pa ga poznajo še iz najstniških let, saj je z enim od članov obiskoval isto srednjo šolo.

Za Zvito Feltno, fante, ki so znani kot neutrudni žurerji, polni pozitivne energije, je to že sedmi videospot. Njihovi vikendi so v glavnem rezervirani za nastope, med tednom pa fantje vadijo, skladajo in se udeležujejo raznih snemanj in oddaj.

''V zadnjem letu so se stvari začele odvijati s svetlobno hitrostjo. Septembra lani smo priredili koncert ob 10. obletnici delovanja in stvari so stekle. Če bi nam kdo pred desetimi leti rekel, da bomo danes tu, kjer smo, bi mu najbrž rekli, da se mu je skisalo,'' je še dodal Gec.