VIDEO: Fonsi zmago na grammyjih okronal z novim singlom. Je to novi Despacito?

V Las Vegasu so podelili latinske glasbene nagrade grammy. Zmagovalec večera je bil Luis Fonsi in njegov mega hit Despacito, saj je pobral največ, štiri zlate kipce v obliki gramofona. To pa še ni vse. Fonsi je izdal novi singel in videospot za plesno pesem Échame La Culpa (Zvali krivdo name), kjer se mu je pridružila zapeljiva Demi Lovato. Bo izpodrinila uspeh Despacita?