VIDEO: Gallagher se je prvem samostojnem koncertu poklonil žrtvam nedavnega napada

Liam Gallagher, nekoč pevec Oasis in nato zasedbe Beady Eye, si je za prvi samostojni koncert izbral prizorišče O2 Ritz v Manchestru, kjer je pričel turnejo As You Were. Koncert je ob navdušenju ekstatičnega občinstva pričel s pesmijo Oasis Rock ‘n’ Roll Star in nadaljeval z Morning Glory.

Predstavil je sedem novih pesmi, ki bodo najbrž na njegovem debitantskem samostojnem albumu, šest pa jih je bilo s prvih treh albumov Oasis. Ves dobiček od koncerta je namenil žrtvam nedavnega terorističnega napada v Manchestru, na odru pa je imel tudi 22 prižganih sveč v spomin vsaki od žrtev.

"Skupaj smo," je Gallagher sporočil 3000-glavi množici. Pri pesmi Be Here Now se mu je pridružil tudi Paul “Bonehead” Arthurs, kitarist in klaviaturist Oasis v letih od 1991 do 1999.

Obiskovalci so koncert opisali kot "zelo čustven, nekaj najboljšega, kar so zadnji čas videli v živo ... eklektično, neverjetno". "Vsi smo bili združeni v trenutku, bilo je neverjetno," je izjavil nekdo od prisotnih.

Pevka Ariana Grande je sicer najavila, da se bo vrnila v Manchester, kjer bo 4. junija, samo 13 dni po terorističnem napadu, priredila dobrodelni koncert One Live Manchester, na katerem bodo gostje tudi Justin Bieber, Katy Perry in Coldplay.

Liam Gallagher, Manchester (O2 Ritz), Izvedene pesmi:

Rock ‘n’ Roll Star (z Oasis albuma Definitely Maybe, 1994)

Morning Glory (z Oasis albuma What’s the Story, Morning Glory?, 1995)

Greedy Soul (nova pesem)

Wall of Glass (nova pesem)

Bold (nova pesem)

Paper Crown (nova pesem)

D’You Know What I Mean (z Oasis albuma Be Here Now, 1997)

Slide Away (z Oasis albuma Definitely Maybe, 1994)

It Doesn’t Have To Be That Way (nova pesem)

You’d Better Run, You’d Better Hide (nova pesem)

Universal Gleam (nova pesem)

Be Here Now (z Oasis albuma Be Here Now, 1997)

Live Forever (z Oasis albuma Definitely Maybe, 1994)