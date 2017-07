VIDEO: 'Grandiozna' pesem The Stroj ob bok 20-letnici delovanja

The Stroj so v dveh desetletjih neutrudnega glasbenega ustvarjanja in zvočnega raziskovanja izdali štiri albume ter odigrali preko 500 nastopov doma in v tujini. Publiki so se najbolj vtisnili v spomin po spektaklih na neobičajnih industrijskih prizoriščih in tej tradiciji bodo ostali zvesti tudi letos. Single Grandioso bodo namreč premierno predstavili na spektakularnem nastopu 2. septembra v okviru festivala Kunigunda v kompleksu Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju.





The Stroj letos obeležujejo 20-letnico obstoja, zdaj pa predstavljajo pesem in videospot Grandioso. (Foto: Tomaž Povodnik)

Obiskovalci si bodo pred nastopom lahko ogledali že omenjeno razstavo Sila zvoka – Ritem časa / The Stroj 1997-2017, ki jim bo pred večernim koncertom približala zakulisje njihovega dvajsetletnega ustvarjanja.

Prisluhnite pesmi in si oglejte videospot!