VIDEO: Najbolj vroč glasbenik ta hip navdušil oboževalke

Britanski BBC je poskrbel za pravo evforijo. Za goreče oboževalke enega trenutno najbolj vročih glasbenikov, postavnega Harryja Stylsa, je pripravil pravo poslastico in jih razveselil s posebno oddajo, ki je bila posvečena temu lomilcu ženskih src. V njej je v živo odpel več svojih skladb in poskrbel za konkreten dvig temperature ter seveda orošene oči.

Nedvomno bi dame želele biti tiste, o katerih poje Harry v priredbi pesmi Girl Crush ameriške country skupine Little Big Town:

Skupina One Direction je sicer na pavzi, a so v tem času vseeno spisali zgodovino: uspelo jim je, kar je do zdaj uspelo le Beatlom.

23-letni pevec nekdanje fantovske skupine One Direction, ki je obnorela svet in podrla vse mejnike ter se približala slavi legendarnih Beatlov, je na samostojni poti še bolj uspešen. Iz pevca-plesalca v fantovski skupini se je razvil v obetavnega glasbenika, ki se je podal v vode melodičnega rocka s pridihom countryja, s čimer je zapihal tudi na dušo starejšim oboževalkam in tako svojo veliko bazo gorečih privržencev še razširil.

Takole je odpel svoj hit Sign of the times, s katerim je dokazal, da ga gre jemati več kot resno, spot pa je na YouTubeu nabral že neverjetnih 206 milijonov ogledov. Seveda je izvedba v živo še toliko bolj doživeta:

Nadarjeni glasbenik ima tudi svojevrsten stil, navado nosi rožnate oprave.

To, da ni oblačila, v katerem Harry ne bi bil videti kul, je ugotovil že James Corden, ki se je z mladcem v oddaji Carpool Karaoke vozil v avtu in to tudi praktično preizkusil.

Harry je, seveda, tudi romantik, ki ga ni sram pokazati čustev in jokati - a tudi to, kako pa drugače, počne na kul način: