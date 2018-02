VIDEO: Hladno pivo in Josipa s posvetilom življenju

Krik dive Josipe Lisac reže sivi vsakdan, tako kot tudi rifi Hladnega Piva, ki odzvanjajo po zagrebških ulicah vse od leta 1987. Vsi iščemo pesem, ki bo naš ščit in besede, s katerimi bomo lahko povedali kaj nas moti. Soundtrack za život je zato tu, v novi verziji, kot posvetilo vsemu, kar so fantje iz Hladnega Piva naredili v tridesetih letih, kot posvetilo vsem, ki so pustili svojo sled in kot zahvala vsem, ki so ob glasbi Hladnega Piva tudi ostali.





Flourescentna "akcija" Hladnega piva in Josipe Lisac v videospotu Soundtrack za život. (Foto: Izvajalec)

Pasti na kolena ob zvoku viole, izgubiti se v trepljaju očesa, zakričati v prazno – odhod ne pomeni poraz, treba je izdržati ples na robu dokler iščeš ritem za dihanje, dokler iščeš ritem za hojo. Obljubil ti bo, da bo odšel, ko ga boš našel, ti pa se boš umaknil v mrak z neonskimi barvami, kjer odsevajo obrisi in iskanje se šele začne, ko v ozadju igra Soundtrack za život. Notranja vrtinčenja, disonantnost človeških zgodb in neizogibni finale, ki pa se ne zgodi v sijajnem spotu, katerega je režiral Nevio Smajić, še bolj jasno podčrtujejo težo verzov skladbe.





Nova različica skladbe je objavljena na aktualnem kompilacijskem albumu Greatest Hits, s katerim Hladno Pivo beleži 30 let kariere, proslava pa se bo nadaljevala v Domu Sportova 2. in 3. marca. Prvi koncert, v petek 2. marca, se imenuje "old school" in bo v celoti posvečen prvemu obdobju kariere. V fokusu bodo prvi štirje studijski albumi: Džinovski, G.A.D., Desetka in Pobjeda, objavljeni od leta 1993 do 1999. Drugi večer, v soboto 3.marca, bodo Hladno Pivo odigrali "best of set" z najpomembnejšimi skladbami iz vseh treh desetletij njihove kariere. Medtem ko se zasedba pripravlja na velika koncerta, na katerih bodo izvedli več kot sedemdeset pesmi, pa si oglejte barviti videospot!