VIDEO: Igralci MGL&AGRFT s pevskim talentom navdušili občinstvo

Čeprav so igralci pri svojem delu navajeni plesa in glasbe, pa je vseeno nekoliko drugače, ko se znajdejo v situaciji, v kateri morajo s svojim petjem in solo nastopom navdušiti občinstvo. Igralci MGL&AGRFT so tudi letos pripravili zanimiv glasbeni repertoar, s katerim so privabili množico oboževalcev in zabave željnega občinstva.

Kaj so nam o vzdušju v dvorani povedali nastopajoči in kako bi se sami znašli na plesnem parketu pa v videoprispevku zgoraj.

Tokrat smo v Kino Šiška že sedmič zaplesali v ritmih raznolikih glasbenih zvrsti in izvajalcev. Že znani glasbeno-igralski zasedbi smo prisluhnili v ritmih Arethe Franklin, Esme Redžepove, Sie, Michaela Jacksona, Pharrella Williamsa, Cher, Freddija Mercuryja … in skupin Coldplay, Walk The Moon, Blur, The Animals, Gipsy Kings, Dubioza kolektiv, Bijelo dugme …



Ob spremljavi glasbenikov pod vodstvom Mihe Petrica so letos prepevali Viktorija Bencik Emeršič, Voranc Boh, Ana Dolinar Horvat, Anja Drnovšek, Jernej Gašperin, Sara Gorše, Gregor Gruden, Lena Hribar, Klara Kastelec, Robert Korošec, Matic Lukšič, Jette Ostan Vejrup, Žan Perko, Tina Potočnik Vrhovnik, Matej Puc, Filip Samobor, Domen Valič in Matej Zemljič.

Utrinke s koncerta si lahko ogledate v fotogaleriji.