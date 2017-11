VIDEO: Iskrena Annete – ljubim

Anette je pesem Ljubim je posvetila svojemu soprogu, nam pove pevka in doda, da ima skladba poleg ljubezenskega sporočila, še simbolični pomen: "Ljubiti pomeni biti zaljubljen v življenje in v vse, kar ti daje. Kadar sem v tem stanju, lahko hodim po ulicah in povsod dobim navdih."

Za pesem pa je posnela tudi videospot, in sicer kar v Izoli, v sproščenem, prijateljskem vzdušju. "Želeli smo narediti čimbolj sproščen videospot, ki ponazarja lahkotnost skladbe in pozitivno vzdušje. Igralcev za videospot ni bilo lahko najti, tako sta v zadnjem trenutku priskočila na pomoč prijatelja Andrej Černic in Adrijana Oblak, ki sta prvič znašla pred kamero in sta kljub začetni tremi odlično opravila svojo nalogo."



In kakor pravi Andrej, bi izkušnjo z veseljem še kdaj ponovil: "Snemanje v spotu se mi je zdela pozitivna izkušnja in bi z veseljem še kdaj sodeloval. Ker že od prej dobro poznam Anette, mi je bilo veliko lažje se sprostiti pred kamero."

"Anette spremljam že nekaj časa in jo podpiram pri njeni ustvarjalnosti. Z veseljem sem se odzvala na povabilo. Kamera sicer ni moja največja prijateljica, smo pa ob ustvarjanju neizmerno uživali," pa je povedala Adrijana.

Za režijo je ponovno poskrbel Perica Raj, za kamero pa Nik Čebulec.