VIDEO: 'Iskreno, med Saro in Raiven ni veliko razlike'

Raiven v videospotu za skladbo Povej. (Foto: Izvajalec)

Pesem Povej ti zelo veliko pomeni, zakaj?

Pesem mi veliko pomeni, ker je edina na plošči Magenta, ki sem jo celo napisala sama. Iz mojega posnetka s telefonom na klavirju, je potem moj producent pesem naredil po svoje.

Menda je najbolj osebna od vseh pesmi na plošči, kaj z njo sporočaš?

Pesem govori o iskanju samega sebe in svojega izraza. To je tema s katero se ukvarjam v veliko svojih besedilih in mi je zelo blizu.

Kakšen je tvoj notranji dialog, kdo je Sara in kdo je Raiven?

Iskreno, med Saro in Raiven ni veliko razlike. Tudi, kar se vizualne podobe tiče v zasebnem življenju, kot Sara, ju ne ločujem. Sicer se vsakodnevno ne oblačim ravno v odštekane večerne obleke, ampak vseeno, Sarina garderoba še zdaleč ni dolgočasna. Raiven je samo še potencirana in mogoče malo bolj dramatična in temačna različica Sare. Se mi pa zdi, da je ravno to tisto, kar me dela pristno. Nekdo, ki je na odru čisto odštekan, v zasebnem življenju pa dolgočasen, se mi ne zdi pristen.

"Pesem Povej govori o iskanju samega sebe in svojega izraza." (Foto: Izvajalec)

Videospot, ki sta ga naredila Jani Ugrin in Anže Vrabl, je minimalističen, čeprav vrhunsko estetski, seksi in nekoliko skrivnosten. Kako, da se v njem nikoli ne pojavi tvoj bend (tokrat ti družbo na koncu dela udomačeni sokol) ?

Za videospot sem si želela nekaj vizualno privlačnega in zanimivega, ampak vseeno minimalističnega. V njem sem želela nastopati sama, brez drugih ljudi, igralcev, plesalcev ... Benda v mojih spotih verjetno nikoli ne boste videli, ker se mi zdijo videospoti, v katerih se kitarist sredi travnika pretvarja, da igra kitaro, sto let za časom.

Je edina pesem na albumu, ki jo je napisala čisto sama, imaš to raje, ali je težje in raje delaš v tandemu oz. s celotno zasedbo?

Veliko raje delam z ekipo. Sicer se počasi navajam tudi na samostojnost, ampak mi še vedno ni čisto udobno delati sama. Verjetno si še čisto ne zaupam, ampak verjamem, da se bo to čez leta spremenilo.

"Videospoti, v katerih se kitarist sredi travnika pretvarja, da igra kitaro, so sto let za časom." (Foto: Izvajalec)

Veliko spletnih komentatorjev te spodbuja, da se spet prijaviš na festival Ema, saj te vidijo na mednarodnem evrovizijskem odru. Razmišljate o tem, boste potencialno pesem delali točno s tem v mislih?

Emo imam zelo rada in z veseljem bi še kdaj nastopila na njenem odru. Naslednje leto gotovo ne, mogoče čez nekaj let. Predvsem si ne želim pisati skladbe z namenom, da jo pošljem na Emo. Iskreno se mi tudi zdi, da z ekipo ne bi želeli napisati skladbe, ki bi bila samo za na oder Eme. Delamo glasbo, ki je malo drugačna in ne ravno tipičnih hitov, ki bi "zažgali" na Emi. V bistvu sem kar vesela, da je tako.

Kako je z novimi pesmimi, nastajajo, jih razvijate in kako je z nastopi do konca letošnjega leta?

Nastajajo nove pesmi, nova sodelovanja, zelo bi bila vesela, če bi naslednje leto prineslo že nov album. Bomo videli.