VIDEO: 'Jaz sem doktor za Rock 'n' Roll'

Dvanajst pesmi, ki ga bodo San Di Ego izdali marca na novem albumu, je prežetih z rock energijo in čistokrvnim veseljem do življenja, singel Doktor za Rock 'n' Roll pa vsebuje prav vse rock atribute, ki osrečujejo prave rockerje – ljubezen do žensk, dobre glasbe, zabave in alkohola.

Jaz sem doktor za rock 'n roll

Jaz sem kralj za alkohol

Strup za bejbe – tud ti boš padla

Dol, dol, dol nocoj.



Na rock fešti smo zbrani vsi,

Čupe, leder, jakne, rockerji,

Teče pivo, viski, štok,

V naših srcih nabija nabija rock.

Za besedilo in glasbo je poskrbel Aleš Klinar s svojo prepoznavno avtorsko noto, San Di Ego pa so ustvarili aranžma.

Pri snemanju videospota, ki ga je režiral Perica, so San Di Ego uživali v prijetni družbi anonimnih lepotic, nastala je sproščena atmosfera, snemanje je steklo samo od sebe in nastal je videspot, ki je prava paša za oči.