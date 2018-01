VIDEO: Je to najbolj čudovita izvedba uspešnice My Heart Will Go On?

2CELLOS - My Heart Will Go On (videospot)

2CELLOS (Foto: Menart Records)

Priredbo skladbe My Heart Will Go On, ki je zaznamovala kultni film Titanik, najdemo na albumu Score, ki ga 2CELLOS predstavlja na svetovni koncertni turneji ob spremljavi orkestra.

''Videospot za pesem My Heart Will Go On smo snemali v filmskem studiu v Bolgariji že pred dobrim letom, zelo veliko časa pa smo namenili postprodukciji ... lahko rečemo, da je ta video za vse nas zelo velik projekt,'' sta povedala Luka Šulić in Stjepan Hauser, ki sta se nedavno mudila na rajskih Maldivih.

Romantično videozgodbo je režiral Aleksandar Kereš Keky, s katerim je 2CELLOS že sodeloval pri snemanju videospota za priredbo naslovne pesmi iz filma Gladiator Now We Are Free. Glasbo iz albuma SCORE bo 2CELLOS predstavil tudi na svojih marčevskih koncertu v Splitu in Zagrebu.

Violončelista Luka in Stjepan sta oboževalce zdaj razveselila še s posnetkom njunega nastopa v Sydneyjski operni hiši, kjer sta poskrbela za čudovito izvedbo ljubezenske pesmi My Heart Will Go On. Video si lahko ogledate spodaj.