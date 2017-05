VIDEO: Jernej Zoran: Homo sapiens se iz zgodovine ni naučil ničesar

Jernej, zdi se kot da te prime "avešunfiling" in se na vsake nekaj let ne moreš kaj in izdaš novo ploščo, kako je bilo tokrat?



Ustvarjalna sila ali muza, kako komu ljubše, je premočna, da bi se ji upiral ali sploh hotel upirati. Ali kot je rekel Anthony deMello: "Zakaj ptica poje? Ne zato, ker zna peti, ampak zato, ker ima pesem." Če nekaj obstaja, bo tako ali drugače našlo pot.



Izdajaš plošče zase, za svojo dušo, kot vizitko, da lahko nastopaš, iz potrebe, da svetu pokažeš svojo kreativnost, kaj te pravzaprav žene naprej?



V svojem filmu je moj četrti samostojni album. V fizični obliki si ga omislim, ker gre v današnjih razmerah res bolj za nekakšno vizitko – večina izvodov gre prijateljem, organizatorjem, promotorjem, novinarjem. Naprej me žene že omenjena muza ustvarjalnosti.





Jernej Zoran je nedavno izdal svoj četrti samostojni album V svojem filmu. (Foto: Izvajalec)

V večini pesmi daješ izrazit poudarek kitaram, preigravanju, ki se napajajo v klasičnem rocku in bendih, ki jih najbrž poslušaš že večino svojega življenja. Drži? Kateri bendi so to, kdo je tvoj kitarski heroj?



Drži. Odraščal sem ob poslušanju Beatlov, Hendrixa, Pink Floydov, U2, Queen, Claptona, Stevie Ray Vaughana. Krasen pedigre, kajne? Kitarist, ki pa me še danes najbolj navdušuje, je vsekakor Jeff Beck. Medtem, ko se je večina "starih prdcev" že zdavnaj izpela, on pri svojih 73-ih vedno znova preseneča. Vsa čast.



Plošča nekako pluje med popom, rockom, vmes so instrumentalni izlivi, ki popeljejo nekam drugam, hkrati pa ne prizaneseš tudi s tršimi prijemi, od kod ta raznolikost, gre za spontanost ali željo po čim širšem krogu ljudi, ki bi na plošči našli kaj zase?



Ta pestrost je preprosto odsev moje ustvarjalnosti in spontanosti. Želja ugajati je dvorezen meč, zato mi je pri ustvarjanju glavno vodilo to, da je zadeva najprej všeč meni. Seveda mi je v interesu, da je všeč tudi drugim, bilo bi neiskreno, če bi to zanikal. Ampak glasbenik mora najprej ustvarjati zase, zaradi svojega notranjega nemira.



Pesmi gredo zelo v ušesa, kar kličejo po radijskem predvajanju, te bolj vleče k novim tehnologijam (Deezer, iTunes, BandCamp, YouTube) ali razmišljaš bolj "old school" in upaš, da bodo všeč radijskim urednikom, ki jih bodo uvrstili na svoje sezname predvajanja?



Radijska predvajanost je vseh teh šest let, odkar sem po odhodu iz DMP izdal svoj prvi samostojni singel, spodoben, pa še izboljšuje se. Singli se redno pojavljajo na večini lestvic, posegam tudi po prvih mestih. Določeni radii so jih lepo "zapopadli" in so v redni rotaciji, o uredniški politiki določenega sklopa slovenskih radijskih postaj pa raje ne bi. Vsi moji albumi so seveda dostopni na vseh ključnih digitalnih avdio in video spletnih platformah, pristašem "old school" pa, kot sem že omenil, namenjam ploščo na fizično-zgoščenem nosilcu.



Glas Urške Baković lepo sede v pesmih Povej in Bodi to, kar si, si kdaj razmišljal bolj bendovsko, da bi vokal prepustil komu drugemu in se sam prepustil kitari in pisanju pesmi?



Bendovsko poglavje sem zaenkrat zaključil z DMP-ji. Na prejšnjih albumih (Stratosfera, Romeo, Julija in tatovi sonca) sem glavnino vokalov prepustil gostom (Hamo, Sašo Đukić, Dado Lisica, Lara Poreber), za glasbo, besedila, aranžmaje in produkcijo pa že od začetka skrbim sam. Avtorsko sem se zdaj že toliko profiliral, da bi se mi morebitni kompromisi v tem pogledu zdeli še bolj odveč.





Ejdžent Kuper bluz cika na Twin Peaks, si pesem poslal Davidu Lynchu, da bi ga dal v novo sezono Twin Peaksa in zakaj ne?



Dobra ideja! Res je, komad je nekakšen hommage kultni seriji, ki sem jo z navdušenjem spremljal v srednji šoli.



Skladba Odklopljeni svet kliče po analognem svetu, kjer se bomo spet srečali, je svet, mlade generacije preveč zaplul v digitalizacijo, kjer se posameznik vedno bolj izgublja?



Vsekakor je posameznik vse bolj izgubljen v poplavi ničel in enic. Ampak to je verjetno karma generacije milenijcev. Mar ni pravo razkošje, da smo vsaj del dneva "nedosegljivi"?



Novi singel Velik brat cika na moderno potrošništvo, ko je pomembno, da so ljudje vodljivi in čim manj mislijo ali se napaja tudi v utopiji, kakršno je sanjal Orwell?



Večina ljudi se ne zaveda, da je orwellovska utopija žal postala resničnost. Homo sapiens se iz zgodovine ni naučil ničesar. Samo da ima kruha in iger, pa je zadovoljen. Ne zaveda se, da je samo kmet na šahovnici gospodarjev teme, ki ga obvladujejo z nevidno roko. On pa ima privid svobodne volje.



Kdaj in kje te bomo lahko slišali v živo, boš ploščo promoviral po Sloveniji ali ostajaš večinoma v dolenjskih logih?



Album trenutno intenzivno promoviram po radijskih postajah, obenem pa se s prenovljeno zasedbo Jernej Zoran tria (spremljata me Matic Franko na basu in Luka Pate na bobnih) pripravljamo na poletne nastope. Jagodni izbor mojih samostojnih singlov, obenem pa je večji poudarek na "kitarijadi". Za dobro mero smo na repertoar uvrstili še nekaj žlahtnih priredb pop/rokovskih klasik – od Queenov do Daft Punk. Nastopamo po vsej Sloveniji, resnici na ljubo moram povedati, da me je na dolenjskih odrih še najmanj. Smo pa v dogovorih za nekaj poletnih festivalskih koncertov.