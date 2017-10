VIDEO: Jessie Ware s tretjim albumom Glasshouse

Jessie Ware je tretji studijski album izdala 20. oktobra. (Foto: Universal Music Slovenija)

Naslovnica albuma Glasshouse. (Foto: Universal Music Slovenija)

Ko je danes 33-letna pevka leta Jessie Ware leta 2012 postregla s prvencem Devotion s(m)o se številni zganili, saj sta bila na njem izvrstni pesmi kot sta Wildest Moments in Running, drugi Tough Love (2014) je dal tri single, istoimenskega, Say You Love Me in Champagne Kisses, tretji album Glasshouse, ki je izšel 20. oktobra, pa je napovedala že poleti s singlom Midnight, s katerim se je po dveh letih vrnila na glasbeno sceno.

Z albuma smo že lahko slišali tudi pesmi Selfish Love, Alone in Sam – pesem, ki jo je napisala v sodelovanju z Edom Sheeranom in govori o materinstvu in njenem možu Samu Burrowsu. Jessie je na novem albumu sodelovala z glasbeniki kot so STINT, Kid Harpoon, Felix in Hugo White (The Maccabees), Ed Sheeran in Benny Blanco. Novi album prinaša dvananjst pesmi v standardni in pet več v "deluxe" različici. Tematike, s katerimi se ukvarja, pa so družina, ljubezen, burni odnosi in materinstvo.

Z albuma smo že lahko slišali pesmi Selfish Love, Alone, Midnight in Sam. (Foto: Universal Music Slovenija)

Navdih za naslov albuma je dobila iz pesmi Edwarda Thomasa I Built Myself a House of Glass. Jessie pravi, da verjame, da je to njena najpomembnejša glasbena izdaja do zdaj. "Mislim, da ta izdaja pokaže nekaj več. Videli bomo, ali ljudje to želijo. Mislim, da sem napredovala," je povedala.

Za pokušino prisluhnite trem pesmim in si oglejte videospote!