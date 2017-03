VIDEO: Kako zveni hit Eda Sheerana v a capella verziji, odigrani z otroškimi glasbili?

26-letni britanski pevec Ed Sheeran je v oddaji Jimmyja Fallona z ropotuljo v obliki banane v rokah skupaj s slavnim voditeljem in hišno skupino The Roots zapel priredbo svojega najnovejšega hita Shape of you. In to ne kakršnokoli priredbo, temveč so jo zaigrali na instrumente, ki jih je mogoče najti v šolski učilnici.

Prisluhnite zanimivi pesmi:

Gre za izjemno priljubljen del Fallonove oddaje, v katerem so v a capella verziji svoje pesmi odpeli med drugim tudi Adele, Mariah Carey, Idina Menzel, One Direction in celo Metallica.

Sheeran je s pesmijo Shape of you prvič osvojil prvo mesto na Billboardovi lestvici, vpisal pa se je tudi v zgodovino - istočasno je imel med prvimi desetimi hiti lestvice kar dve pesmi, mednje se je namreč istočasno uvrstil tudi njegov drugi singel Castle on the hill.

S tema singloma je tudi zabeležil rekordni delež pretokov pri ponudniku Spotify, kjer so zabeležili več kot 13 milijonov pretokov v 24 urah, v prvem tednu pa kar 88 milijonov pretokov. Njegov novi album ÷ (Divide) izide 3. marca.