VIDEO: Kam bi šla, kam bi šla, če bi lahko zbežala?

Koala Voice predstavljajo Vede premikanja. Prvi uradni singel s prihajajočega studijskega albuma Wolkenfabrik. Album, na katerem je za produkcijo poskrbel svetovno uveljavljeni producent Danton Supple, bo izšel v drugi polovici letošnjega leta, do takrat pa Manca Trampuš, Tilen Prašnikar, Miha Prašnikar in Domen Don Holc načrtujejo še nekaj podvigov. Med drugim je za njimi spomladanska turneja po Vzhodni Evropi, nastopili so na festivalu Metronome v Pragi, pred njimi pa so še nastopi v Italiji, na festivalu Pohoda na Slovaškem ter v Ljubljani pred skupino Pixies.



Singel Vede premikanja pa je zaživel tudi v video formatu, in sicer s produkcijo Warehouse Collective, za scenarij in režijo pa sta poskrbela Matevž Jerman in Matej Bandelj.

In še odgovor Koal na uvodno vprašanje, ki je hkrati tudi osrednja nit videospota: "Kam bi šla, če bi lahko zbežala? Na sprehod po brezizhodnih situacijah, opustošenih pokrajinah in filmskih citatih. Bonnie in Clydovske zadeve."