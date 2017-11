VIDEO: Nostalgična Saša Lendero ne more skriti svojih čustev

Saša Lendero se v novi pesmi spominja nekdanjih dni.

Priljubljena pevka Saša Lendero je bila po uspešnicah, kot so Ne grem na kolena, Levinja, Mandoline, Metulj, Mama, ljubim cigana Jana, Luna, Mamma Mia in številne druge, s svojo ekipo spet ustvarjalna. Nastala je čustvena, izpovedna pesem Kam ste šli, prijatelji, ki je – kljub kančku nostalgije, vendarle takšna kot Saša – pozitivna in živahna!

Novi singel združuje izrazito melodijo, katere avtor je Miha Hercog, čustven naboj, izpovedno besedilo in tisto nekaj, kar se zasidra v uho in spomin. Besedilo zanj je namreč napisala prav Saša, ki se v pesmi spominja preteklih časov in starih prijateljev: "Nikoli ne bom pozabila mladostnih sanj in želja ter vseh norih idej. Tako kot pojem v pesmi – Skupaj s spomini zaklenili smo jih v srce, za slabe dni."

"Življenje prinese vse," še pravi simpatična pevka: "Smeh in solze, vse dobimo! Ljudje pridejo v naša življenja in jih obogatijo. Nekatera poznanstva se na žalost nekje na poti zorenja in življenja izgubijo, a del nas ostanejo za vedno. V srcu jih nosimo naprej! Ta pesem je posvečena prijateljem – tistim, ki so z nami, in tistim, ki jih nosimo v srcu. Eni in drugi ne bodo nikoli pozabljeni!"

Pesem je bila skoraj končana že pred poletjem, vendar so takrat Sašo Lendero k sodelovanju povabili fantje priljubljene hrvaške zasedbe Barabe. Menda so bili zelo simpatični in prepričljivi, saj se je v radijskemu etru že čez nekaj tednov vrtela njihova skupna uspešnica Mišolovka (oz. Diagnoza), ki pa so jo posneli v hrvaškem jeziku.