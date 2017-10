VIDEO: Kdo je lepa Slovenka, ki je zaigrala v videospotu Davorja Radolfija?

Davor Radolfi (Foto: Izvajalec)

Priljubljeni Davor Radolfi se vrača z zimzeleno pesmijo Pred tvojim vratima, s katero je Tereza Kesovija pred leti zmagala na Splitskem festivalu, pesem pa prepeva tudi dober Radolfijev prijatelj Oliver Dragojević.

Davor Radolfi je s svojo skupino Ritmo Loco pesmi vdihnil pestro latino življenje, ki poslušalca takoj zaziblje v plesnem mediteranskem ritmu. Pesem pa je dobila tudi video preobleko. Videospot je Radolfi posnel v Šibeniku in na Kornatskem otočju, v njem pa ima glavno vlogo lepa Slovenka, zmagovalka največjega modnega projekta modelov v svetu, World Top Model, Nataša Ristić.

"Pesem pred tvojim vratima že leta igram na svojih koncertih, zato sem se odločil, da jo končno tudi posnamem in izdam," nam je zaupal Radolfi, ki je še dodal, da se je Nataša fantastično vklopila v snemanje spota v Dalmaciji in še dodatno pričarala mediteransko vzdušje.

Nataša Ristič, World Top Model Slovenia 2017, ki je v Šibeniku posnela spot z Radolfijem le nekaj dni po razglasitvi prestižne zmage, je povedala: "Snemanje videospota je bilo precej zanimivo. Preden sem spoznala Radolfija si nisem predstavljala, da bo tako preprost, spontan in prijazen. V veselje mi je bilo delati z njim in s celotno ekipo, ki je snemala videospot. Vsi so me toplo sprejeli in so bili zelo družabni. To sta bila dva res neverjetna dneva. V dani vlogi sem se odlično znašla. Vreme v Šibeniku je bilo sončno, kot nalašč za snemanje, tako na obali kot na sami barki."



Tekst in glasbo je za pesem napisal Jure May Stanić, Davor Radolfi in Hrvoje Prskalo sta naredila aranžma, slednji pa je pesem tudi produciral.