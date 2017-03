VIDEO: Kelly Family se vračajo!

Oboževalci skupine The Kelly Family so morali dolgo čakati, a dočakali so: dvanajst let po zadnji studijski izdaji se je skupina vrnila s priredbo svoje pesmi Nanana iz leta 1997.

Iz umirjene balade je nastala veliko bolj udarna in energična pesem, zanjo pa so posneli tudi videospot.

Oboževalcev pa niso razveselili le z novim spotom, temveč tudi z novim albumom, ki izide 24. marca.

Na albumu z naslovom We got love bo nekaj njihovih legendarnih skladb v novih preoblekah, pa tudi nove pesmi. "Na albumu boste našli veliko naših največjih uspešnic, ki smo jih z veliko ljubezni in svežine posneli še enkrat, in tudi odlične nove pesmi, pa še nekaj drugih presenečenj," so zapisali na svoji Facebook strani.

Dodali so, da je ponovno ustvarjati glasbo in peti "noro" in da se jim od vznemirjenja kar "ježi koža". Očitno so nad vnovično združitvijo prav tako vzhičeni kot njihovi oboževalci.

A žal novice niso samo dobre: povratku se ne bodo pridružili vsi člani skupine. "Nove" Kelly Family sestavljajo Angelo, Jimmy, Joey, Patricia, Kathy in John Kelly.

Paddy in Maite sta se odločila, da se skupini ne bosta pridružila, saj se bosta še naprej posvečala svojim solo projektom, Barby pa se skupini ne more pridružiti zaradi zdravstvenih težav.

Kelly Family delujejo od zgodnjih 80 let prejšnjega stoletja. Prodali so več kot 20 milijonov albumov, nastopili pred več kot 250.000 oboževalci na različnih koncih sveta ter za svoje delo prejeli številne nagrade.