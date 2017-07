VIDEO: KiNG FOO in 1000 besed

Nov, že sedmi videospot, ki je opremil pesem 1000 besed so KiNG FOO posneli na velikem odru festivala Lent v Mariboru. "Do zdaj smo imeli vse videospote igrane in zrežirane, tokrat pa smo v videu predstavili predvsem našo odrsko prezenco, ki je nedvomno eden naših največjih adutov," nam je zaupal Matej Sušnik, ki je z ekipo tudi tokrat poskrbel za režijo in montažo video izdelka.

Pesem 1000 besed, ki je ​zvočno intrigantna funkoidno poletna skladba z dodanim značilnim aranžmajskim podpisom maestra Roka Goloba in čedalje bolj prepoznavnim vokalom Aleksandre Josić, bo svoje mesto nedvomno dobila tako na debitantskem albumu kot na radijskih sprejemnikih vse večjega števila KiNG FOO poslušalcev po vsej Sloveniji.

KiNG FOO-jevci pa nenehno pogledujejo tudi onkraj naših meja. Natančneje v Srbijo, kamor se septembra vračajo že tretjič letos. "Srbska publika nas ima očitno zelo rada, saj imamo vse več ponudb za nastope," se je pohvalil Peter Hudnik. "Opazili smo tudi, da so ljudje z nami peli naše komade v slovenščini, kar nas je izjemno navdušilo. Da jim nismo ostali dolžni, smo tudi sami (malo za šalo, malo zares) napisali komad v srbskem jeziku Ja hoću kokakolu, ja hoću kokice in v nekem klubu so nam to dejansko tudi prinesli na oder, z razliko, da je bila v plastenki prava srbska rakija."

Aleksandra Josić, Rok Golob, Matej Sušnik in Peter Hudnik za letošnjo jesen obljubljajo svoj že težko pričakovani prvi album, ki so ga poleti posneli do konca in čakajo le še pravi trenutek, da ga izdajo. Naslov albuma pa je zaenkrat še skrivnost.