VIDEO: Ko se harmoniki spopadeta na legendarne Status Quo

Miha Debevec in Dejan Kušer - In The Army Now

Legendarna skladba In The Army Now je pri nas ponarodela v devedtesetih, predvsem kot pogosta čestitka fantom, ko so se ti odpravljali na služenje vojaškega roka, najprej v jugoslovansko, kasneje pa tudi v slovensko vojsko. Skladbo sta sicer Status Quo zgolj priredila, saj jo je v originalu izvajal Južnoafriško-Nizozemski duet Bollan in Bollan. Kljub na prvi pogled vojni tematiki globoko v sebi nosi mirovno sporočilo. Avtorja Robert Bolland in Ferdinand Bollan sta slovensko predelavo dopustila in zanjo celo izdala soglasje.

Slovenska izvedba je domiselna različica omenjene skladbe. Izvaja jo duo harmonik, aranžma pa je spisal Miha Debevec, v Sloveniji prepoznan predvsem kot izvrsten izvajalec na diatonični harmoniki, na kateri že več kot desetletje dokazuje, da je ni namenjena zgolj igranju narodnozabavne glasbe. Za skladbo sta posnela tudi videospot, ki ga premierno predstavljamo na 24ur.com, nastal pa je pod režijsko taktirko Bojana Brajkoviča.