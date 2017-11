VIDEO: Konec namigovanj, vroča J.Lo se je odločila razširiti ljubezen

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 31, 2017 at 6:00pm PDT

Očitno se vse, česar se Jennifer Lopez in Wisin lotita skupaj, spremeni v zlato. Novi, težko pričakovani videospot za uspešnico Amor, amor, amor manj kot dan po premieri že obrača milijone v številu ogledov na Youtubu.

"Jenny z ulice je nazaj," so komentirali številni, že ko je izdala le nekaj utrinkov s snemanja videospota, na katerih se je videlo, da se pevka vrača v svoje rodno mesto, New York. Zdaj pa J.Lo pokazala, da če kdo, potem ona zmore iz sicer zanikrne podzemne železnice narediti glamurozno sceno za najbolj seksapilen videospot te jeseni. V njem nam namreč ponuja enosmerno vozovnico v svet zabave, seksi deklet in od plesa prepotenih teles. Le kdo bi se drenjal v gneči na newyorških ulicah, če lahko vstopi na vlak s simpatično Jen?!

Pevka se v videospotu pokaže v različnih zapeljivih opravah, v katerih ponosno razkriva svoj lepo oblikovan trebuh, in bo z njimi zagotovo spet poskrbela za modne smernice. Najbolj prepoznaven zaščitni znak videospota je njena odrezana kratka majica znamke Guess, ki jo je kombinirala z udobnimi usnjenimi hlačami in krznenim plaščem, naslednja uspešnica pa bo nedvomno tudi pajac iz jeansa, ki ga nosi v zapeljivih vložkih med vročimi plesnimi scenami. "Čas je, da razširim ljubezen," je do ušes zaljubljena pevka izdala svoj načrt ob najavi premiere videospota. In očitno ji več kot odlično uspeva!

J.Lo je z Wisinom sodelovala že leta 2014, v njegovi uspešnici Adrenalina, ki jo je vokalno oplemenitil tudi Ricky Martin.