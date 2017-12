VIDEO: Konec sveta z Metalsteel

Metalsteel (Foto: Izvajalec)

Z novim albumom Beyond The Stars se Metalsteel dotikajo evolucijske teorije – od danes tja v prihodnost. Konceptualni album prinaša pripoved o prihodu zunajzemeljske civilizacije na naš planet. Njihov namen pa ni uničenje in podreditev človeka ampak dvig naše duhovne zavesti in novo evolucijsko stopnjo. ''Človeštvo je v današnjih časih skrenilo s poti, izgubili smo kompas, moralne in čustvene vrednote. Postali smo povsem obsedeni in odvisni od moderne tehnologije, ki nas je že spremenila v robote. Zato nas ponovno obiščejo Nezemljani, ki želijo naš razvoj ponovno usmeriti v pravo smer in nas osvoboditi,'' o konceptu in zgodbi albuma pravijo fantje ter dodajo: Že nekaj let nam je bil izziv ustvariti konceptualni album, saj se česa takšnega ni poslužil še noben band pri nas. Izziv je napisati tekste, ki se medsebojno dopolnjujejo v smiseln koncept, potem pa to uskladiti še z ustreznim glasbenim kontekstom. Mislim, da nam je to odlično uspelo. Odločili smo se, da bomo pisali o vplivu nezemeljske civilizacije, ki želi razvoj človeka zopet postaviti na prave tire, saj so nas od nekdaj zanimale ufološke tematike. Človeštvo je izgubilo svoj kompas, saj temelji na robotizaciji in materializmu, moralnih vrednot praktično več ni. Ravno zato nas zopet obiščejo naši predniki oziroma stvarniki, ki prihajajo iz nam neznanih galaksij, z opozorilom, da moramo napredovati predvsem duhovno, če želimo doseči raj na Zemlji. Potrebno se je upreti globalnim elitam, ki krojijo naše življenje ter se osvoboditi materialističnega suženjstva."

Za eno od skladb iz albuma, pesem The End Of The World, pa so Metalsteel posneli tudi videospot: "Skladba The End Of The World nam je najljubša, zato smo zanjo želeli iemti tudi videospot. Ima odličen aranžma in tekst na katerega se je dalo dobro vkomponirati vizualno zgodbo. Skladba govori o koncu sveta kot ga poznamo in začetku nove dobe človeka. Na Zemljo se vrnejo nezemeljske civilizacije, ki jih človeštvo pričaka z orožjem in silo, čeprav so prišli v miru. Nezemljani so na človeško silo seveda popolnoma odporni in jo hitro zatrejo, medtem ko poskrbijo za ustrezno evolucijo indigo otrok. Indigo otroci so eni izmed prvih znanilcev novega obdobja človeštva, ki ne temelji na materialnih in mentalnih strukturah, ki jih ljudje dandanes jemljemo za samoumevno, temveč na duhovnih, višje-dimenzionalnih nivojih zavedanja, ki jih v naši, četrti dimenziji bivanja, s prostim očesom ne moremo zaznati. Simbolizira jih deklica v spotu."