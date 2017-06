VIDEO: КУКЛА po poti lastnih korenin

КУКЛА, "zasanjana, a drzna, naštudirana, a čutna". (Foto: Rok Roudi)

Domača umetnica КУКЛА, ki se je poleg delovanja v skupini Napravi mi dete proslavila tudi z izredno vizualizacijo videospotov za zasedbo Matter (Anakonda, Meduze), je že nekaj časa na samostojni poti. Po pesmih Zvezdana, Napoleon in Palma, je tako zdaj pred nami skladba Crne oči. Za videospot pa se je podala kar po poti svojih korenin.

"Videospot sem posnela na prehodu iz 2016 v 2017 v Kruševem, enem izmed treh mest, kjer sem odraščala (ostali dve sta Krško in Beograd). Od tam izvirajo skoraj vse moje korenine. V spotu je spomenik Makedonium, ki ga že od malih nog obiščem skoraj vsak dan, ko sem v Makedoniji in se čudim njegovi lepoti. V videospotu lahko vidite tudi mojo družino, tete, strice, bratrance itd. Tudi trgovina v spotu je last mojih sorodnikov. Ta spot je hommage mojim koreninam in okolju, iz katerega sem zrasla," nam je o novem videpostu Crne oči povedala umetnica.

КУКЛА v videospotu za pesem Crne oči pred Makedoniumom. (Foto: Peter Perunović)

Da je videospot prava osvežitev v trenutni poletni vročini in hkrati tudi na sceni, ni potrebno preveč poudarjati, saj ogled pove več od besed. Za kostumografijo je poskrbel oblikovalec Damir Raković, ki povezuje bosanske etno elemente v svoje kreacije in z njim sodeluje tudi pri koncertnih opravah in vizualni podobi. Sicer pa slikovit opis, da gre za "samooklicano slovansko gangsta gejšo, ki spretno vijuga med klišeji in alternativo, mojstrico nasprotij, ki nežni pop pospremi z mitraljezi, se odene v narodno nošo z močnimi ličili in minimalističnimi besedili, ki lahko delujejo tudi kot ogledalo časa, v katerem živimo. Zasanjana, a drzna. Naštudirana, a čutna," pove vse.

КУКЛА bo oktobra izdala EP Greatest hits, na katerem bo od štiri do šest pesmi, zatem pa bo sledil še album. Pri obojem sodeluje z beograjskim producentom Cobyjem. Po uspešnem februarskem nastopu na festivalu MENT, ji kmalu lahko prisluhnete 1. julija, ko do odprla letni vrt Gale hale na Metelkovi, 6. septembra pa bo tudi ogrevala nastop Princess Nokie v Ljubljani.

Oglejte si videospot!