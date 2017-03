VIDEO: Lina Kuduzović še korak bližje zmagi

A post shared by The Voice Kids 2017 (@linakuduzovic) on Feb 4, 2017 at 2:55am PST

Po zmagi v oddaji Slovenija ima talent in drugem mestu v šovu Največji švicarski talenti, zdaj neverjetno nadarjena Lina Kuduzović sodeluje v nemški oddaji The Voice Kids.

V novem krogu je skupaj s sotekmovalcema Ashley in Kayanom odpela pesem The Greatest pevke Sie. Vsi trije so se več kot odlično odrezali, zato je imela žirija zelo težko nalogo, a jih je Lina vseeno najbolj navdušila in prepričala. Tako ostaja v boju za zmago na odmevnem šovu in je korak bližje k slavi.

Že v prejšnjem krogu je s pesmijo Hurt Christine Aguilere tako očarala sodnike, da so ti ostali brez besed.

Lina je bila stara komaj 7 let, ko je zmagala v prvi sezoni šova Slovenija ima talent