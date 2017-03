VIDEO: Lina znova prepričala sodnike: nastopila bo v finalu nemškega šova

14-letna Lina Kuduzović, zmagovalka prve sezone oddaje Slovenija ima talent, je znova prepričala sodnike nemškega šova The voice Kids in si prislužila mesto v finalu.

Pomerila se je s še štirimi mladimi pevci in pevkami, njen mentor Mark Forster pa je moral izbrati dve, ki ju je poslal v finale. Lina je še enkrat odpela pesem Hurt Christine Aguilere, s katero je prepričala žirijo na avdiciji.

Vsi kandidati so se odlično odrezali, a Mark je lahko izbral le dva kandidata in odločil se je za Diano, ki je pela pesem Run to you Whitney Huston, in Lino.

"Njen nastop ima vse: povzroča mravljince, ima izjemno čustveno napetost je in je preprosto čudovit," so navdušeno pisali mediji ob njenem nastopu.

Petje je v njeni krvi, a se ga profesionalno nikdar ni učila, je Lina povedala za nemško revijo Blick. "Ne spomnim se trenutka, ko nisem pela. To je zame kot dihanje," je povedala in dodala, da sicer Aguilera ni njena najljubša pevka, a da lahko svoje glasovne sposobnosti najbolje pokaže v njenih pesmih.