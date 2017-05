VIDEO: Ljubljanski hip hop artist z novim imenom predstavlja nove ritme

Nejc Žehelj, ki ga je slovenska hip hop scena spoznala pod vzdevkom 9ka, ob spremembi imena v Neuner Bruda predstavlja tudi nov avtorski singl Vse, kar vidš, ki ga je posnel v sodelovanju z dolgoletnim prijateljem Benjaminom Dolićem, ki se v novem singlu prav tako predstavlja z novim imenom Usually Quiet .

Trud, vztrajnost in želja so sporočila pesmi, ki so jih v videospotu pomagali poudariti vrhunski športniki. Prav zato je Neuner Bruda izbral športno tematiko z nagovorom k ustvarjanju tistega, kar nas izpopolnjuje. "Cenim ljudi, ki so fokusirani, se trudijo in stremijo za svojimi cilji," je povedal ob izidu pesmi in videa, pod katerega se podpisuje tudi kot režiser.

V videu se med drugimi pojavita tudi Uroš Jurišič, vrhunski MMA borec, ki ima za seboj že 6 zmag, ter Đan Doan Ibraimov, mlad nogometni up.