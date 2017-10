VIDEO: 'Ljudi želiva šokirati in nasmejati, zato je tukaj schatzi'

Zasedba Antipop je že v vročih poletnih dneh iskala primernega 'schatzija', mesto pa je pripadlo priljubljenemu pevcu, radijskemu voditelju in igralcu ter zmagovalcu 2. sezone oddaje Znan obraz ima svoj glas. Klemen Bunderla je bil odlična izbira in po kratkem posvetu je stekel bojni plan; pred nami je nova pesem in nov video za pesem Tvoj schatzi.



"Klemen Bunderla je eden tistih estradnikov, ki ve, da je humor velikokrat pokrivalo, ki odraža družbo. Klemen ve, kaj dela, je inteligenten in hitro misleč. Vse to prav pride, ko delamo Antipop muziko. Razvili smo pristen in iskren odnos – lahko bi rekli 'anti-slovencelj' odnos. Glede na to, da želiva ljudi šokirati, nasmejati in razjeziti ... torej karkoli, kar doseže neko čustveno reakcijo, se nama zdi Tvoj schatzi kot nalašč za to. Klemen je bil pravi voznik za tole antipop avtocesto, njegovi estradni sopajdaši, ki nastopajo v spotu, pa so bili samo še češnjica na torti."

Klemen Bunderla se je po dveh letih nastopanja po odrih v muzikalih (Veronika Deseniška in Vesna) začel ponovno spogledovati z glasbo. In ko se človek nekaj odločno nameni narediti, se začnejo stvari preprosto dogajati.

"Najprej sem bil zadržan ob povabilu. Ko me je kolega vprašal, če bi sodeloval pri odbitem dvojcu, sem si mislil, ''ok, naj me pokličeta, najbrž bo vse skupaj kr neki''. Potem sem slišal pesem in morali smo se dobiti na kavi. V bistvu se je vse začelo odvijati tako organsko, da bom zdaj nastopil v vsakem komadu dua Antipop. Samo onadva tega še ne vesta, tako da psssst!" je povedal Bunderla o sodelovanju z AntiAnt in PoopyPop.

K snemanju videospota je Buderla povabil prijatelje, pisano druščino, med katerimi je sotekmovalec oddaje Znan obraz ima svoj glas Samuel Lukas, Lucija Ćirović, Ana Maria Mitić, člana priljubljene skupine Zvita feltna, Blaž Gec in Žan Janežič, novinarka Tanja Divac in dolgoletna Klemnova prijateljica Anita Gorše.