VIDEO: Lorde z novima pesmima najavlja album

Pevka Lorde bo drugi album Melodrama izdala 16. junija, na njej sta tudi pričujoči pesmi Green Light in Liability. (Foto: Universal Music Slovenija)

Že nekaj časa se šušlja o tem, da Lorde pripravlja novi studijski album, saj je zdaj v enem tednu obelodanila dve pesmi, Green Light, za katero predstavlja tudi videospot, ter Liability. Z njima napoveduje drugi studijski album z naslovom Melodrama, ki ga bo izdala 16. junija letos.



Gre za naslednika izredno uspešnega prvenca Pure Heroine iz leta 2013, ki ga je prodala v več kot pet milijonih izvodov, pesem Royals pa pa je prejela dva grammyja. Prav s to pesmijo se je takrat 16-letna Lorde (Ella Yelich-O'Connor) predstavila svetu, navdušila in postala eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen svoje generacije. David Bowie je Lorde opisal z besedami "prihodnost glasbe", na željo njegove družine pa je v Bowiejevo čast nastopila tudi na letošnji podelitvi britov, nedavno v Londonu.

Besedilo za drugi singel Liability sta napisala Lorde in Jack Antonoff, ki sta poskrbela tudi za produkcijo pesmi. Naslovnico albuma je naslikal Sam McKinniss, Lorde pa pravi, da novi album govori o njenem prvem večjem razhodu zveze. Dodaja, da ni navajena pisati o ljubezni in je zato potrebovala nekaj časa, da se je tega naučila. Za produkcijo albuma so poskrbeli Lorde, Jack Antonoff in Frank Dukes.Prisluhnite skladbama Liability ter Green Light in si oglejte videospot za slednjo!