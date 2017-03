VIDEO: Med snemanjem so ji zagoreli lasje

Nino Ošlak, profesor glasbe in vsestranski glasbenik, kot avtor ustvarja tudi za druge izvajalce – vse od rokerjev San Di Ego do Helene Blagne. Leto dni po izidu drugega avtorskega albuma Pod tušem tako zdaj predstavlja čisto novo pesem Za tvoj nasmeh – romantično pop skladbo, ki na realističen način opisuje vsakdanje odnose med zaljubljenci.



Nino je pesem v celoti napisal sam, pri končni zvočni sliki pa mu je pomagal priznani slovenski producent Franci Zabukovec, s katerim že nekaj časa sodelujeta. Snemanje videospota – njegovega devetega po vrsti – je Nino prvič zaupal režiserju Marku Duplišaku. V zgodbi pristen odnos dveh zaljubljencev odigrata Ninova prijatelja Jerneja Čemažar z ljubljanske glasbene akademije in Armin Ćoralić, glasbenik, ki se posveča tudi igralstvu in ki je ravnokar dokončal študij na prestižni akademiji v Londonu.



Ker je že v naslovu pesmi omenjen nasmeh, le-ta spremlja tudi zgodbo videospota, sicer prepleteno z nežnimi trenutki v dvoje, a tudi resnim ljubezenskim prepirom: "Tokrat v novem videospotu nastopam samo kot pevec, za zgodbo pa sta poskrbela moja dobra prijatelja. Dekle in fant sta seveda zasebno samo prijatelja, a sta se na snemanju vseeno odlično odrezala. Ker je pesem zaljubljena, optimistična, smo posneli večinoma srečne trenutke. Vendar, ker v življenju ni vedno vse tako, kot bi si želeli, se tudi v zgodbi par spre. In takrat sva z režiserjem Markom Duplišakom od para želela res pravi ljubezenski prepir. Pravo dramo. No, medtem so Jerneji ob svečkah, ki so bile na sceni, zagoreli lasje, na srečo ni bilo nič hujšega, a vseeno smo se z ekipo pošteno nasmejali."