VIDEO: Na 68. San Remu zmagala družbena angažiranost

Na 68. festivalu San Remo sta s pesmijo Non mi avete fatto niente (Ničesar mi niste storili) zmagala Ermal Meta in Fabrizio Moro. Pesem, kot prikazuje tudi njen videospot, se ukvarja s tematiko begunstva in vojn, zmagovalca pa bosta predvidoma predstavljala Italijo na majskem tekmovanju za pesem Evrovizije v Lizboni. Na drugo mesto se je uvrstila moška skupina Lo Stato Sociale s popevko Una Vita in vacanza (Življenje na počitnicah), tretja pa je bila Annalisa s pesmijo Il mondo prima di te (Svet pred tabo).

Festival je letos pod umetniškim vodstvom priznanega glasbenika Claudia Baglionija, ki ga je kot voditeljica spremljala Michelle Hunziker, podiral rekorde poslušanosti. Četrti večer ga je tako prek zaslonov spremljalo povprečno 10,1 milijona ljudi, kar je predstavljalo 51,1-odstotni delež gledanosti, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

V glavnem tekmovalnem programu se je pomerilo 20 izvajalcev, med njimi Mario Biondi, Luca Barbarossa, Roby Facchinetti v duetu z Riccardom Foglijem, Nina Zilli ter Enzo Avitabile v duetu s Peppejem Servillom. Publika je na zaključnem večeru stoječe ovacije namenila gostji Lauri Pausini.